"Динамо" і "Лаціо" зіграли внічию в матчі Ліги Європи

Гра завершилася з рахунком 2:2.

У Римі завершився перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому римський "Лаціо" приймав київське "Динамо" і зіграв нічию.

Матч завершився з рахунком 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після млявого і безгольового першого тайму, доля матчу була вирішена у другому.

На 52-й хвилині рахунок відкрив Віктор Циганков, після чого римляни забили два голи поспіль: на 54-й хвилині відзначився Чіро Іммобіле, а на 62-й - Феліпе Андерсон. Втім, втримати перевагу римлянам не вдалося. На 79-й хвилині Жуніор Мораєс забив другий гол "Динамо".

УНІАН провів онлайн-трансляцию матчу, по якій можна простежити за ходом матчу.

Матч-відповідь відбудеться в Києві рівно за тиждень, у четвер, 15 березня.