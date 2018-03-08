"Динамо" і "Лаціо" зіграли внічию в матчі Ліги Європи
23:59, 08 березня 2018Футбол
1271
Гра завершилася з рахунком 2:2.
"Лаціо" і "Динамо" зіграли внічию / Reuters
У Римі завершився перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому римський "Лаціо" приймав київське "Динамо" і зіграв нічию.
Матч завершився з рахунком 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
Після млявого і безгольового першого тайму, доля матчу була вирішена у другому.
На 52-й хвилині рахунок відкрив Віктор Циганков, після чого римляни забили два голи поспіль: на 54-й хвилині відзначився Чіро Іммобіле, а на 62-й - Феліпе Андерсон. Втім, втримати перевагу римлянам не вдалося. На 79-й хвилині Жуніор Мораєс забив другий гол "Динамо".
УНІАН провів онлайн-трансляцию матчу, по якій можна простежити за ходом матчу.
Матч-відповідь відбудеться в Києві рівно за тиждень, у четвер, 15 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2017/18