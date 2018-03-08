Українець Зінченко отримав найгіршу оцінку у матчі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Базель"

Нашому гравцеві поставили лише 5,9 бала за 10-бальною шкалою.

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найгіршим гравцем у матчі проти "Базеля" (1:2) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за версією порталу WhoScored.

Для українця поєдинок проти "Базеля" став дебютним у складі "городян" в Лізі чемпіонів. Зінченко вийшов на зустріч зі швейцарською командою, і за версією WhoScored, провів її гірше інших футболістів, повідомляє SportArena.

Фулбек отримав оцінку 5,9 за свій виступ. Стільки ж отримав і форвард "Базеля" Рікі ван Вольфсвінкель, однак на відміну від українця, він провів на полі всього 17 хвилин.

Читайте також"Манчестер Сіті" з українцем Зінченко обіграв "Челсі" у центральному матчі туру Прем'єр-лігиНайкращим футболістом у вчорашній зустрічі був визнаний латераль гостей Адам Ланг. Угорець відзначився переможним м'ячем у другому таймі, за що отримав оцінку 7,9.

Портал WhoScored виставляє оцінки на основі статистичного аналізу дій гравців. У випадку з Зінченком, українець вчора віддав 136 передач, 116 з яких виявилися точними, а також здійснив два успішних відбору м'яча з п'яти.

У нинішньому сезоні 21-річний українець взяв участь в 12 матчах за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах.

Наступний поєдинок команда Пепа Гвардіоли зіграє проти "Сток Сіті" 12 березня у 30-му турі чемпіонату Англії.