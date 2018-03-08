"Лаціо" - "Динамо": де дивитися

12:39, 08 березня 2018
Футбол
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Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / hotology.ru

Гру покажуть відразу два вітчизняних телеканалу - загальнонаціональний ТРК "Україна" та спеціалізований кабельний телеканал "Футбол 2".

Трансляція матчу на телеканалі "Україна" розпочнеться о 21.50 і триватиме до опівночі.

Спеціалізований кабельний телеканал "Футбол 2" розпочне трансляцію в 21.55. А з 00.00 почнеться аналітична програма "Шлях у Ліон", у якій гості студії - відомі футбольні експерти підведуть підсумок матчу.

Крім того,перед матчем - о 19.00, на телеканалі "Футбол 1" вийде передматчева аналітична програма "Шлях у Ліон" де експерти в студії каналу спробують передбачити хід матчу.

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Теги: #Ліга Європи#матч Динамо - Лаціо