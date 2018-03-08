"Лаціо" - "Динамо": де дивитися

Матч другого за значимістю єврокубка покажуть одразу два українських телеканали.

Сьогодні в Римі відбудеться перший матч Ліги Європи УЄФА, в якому італійський "Лаціо" прийме київське "Динамо".

Гру покажуть відразу два вітчизняних телеканалу - загальнонаціональний ТРК "Україна" та спеціалізований кабельний телеканал "Футбол 2".

Трансляція матчу на телеканалі "Україна" розпочнеться о 21.50 і триватиме до опівночі.

Спеціалізований кабельний телеканал "Футбол 2" розпочне трансляцію в 21.55. А з 00.00 почнеться аналітична програма "Шлях у Ліон", у якій гості студії - відомі футбольні експерти підведуть підсумок матчу.

Крім того,перед матчем - о 19.00, на телеканалі "Футбол 1" вийде передматчева аналітична програма "Шлях у Ліон" де експерти в студії каналу спробують передбачити хід матчу.