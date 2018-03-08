"Лаціо" є явним фаворитом у матчі з "Динамо" на котируваннях букмекерських контор

Аналітики контор визначилися зі своїм фаворитом у грі в Римі.

Аналітики провідних букмекерських контор світу вважають "Лаціо" явним фаворитом у першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи проти київського "Динамо".

Ставки на перемогу римлян приймаються з середнім коефіцієнтом 1,43 до 1, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 26 провідних світових букмекерських контор.

У той же час, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 4,51 до 1, а на перемогу "Динамо" - 7,57 до 1.

Найменшу віру в "Динамо" виявляють контори Sportingbet і Youwin - 1,38 на "Лаціо" проти 8.00 на "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, гра "Лаціо" - "Динамо" розпочнеться о 22.05 за київським часом.