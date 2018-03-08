"Лаціо" є явним фаворитом у матчі з "Динамо" на котируваннях букмекерських контор
11:54, 08 березня 2018Футбол
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Аналітики контор визначилися зі своїм фаворитом у грі в Римі.
Букмекери не вірять у "Динамл" в матчі проти "Лаціо" / bukstavkinasport.com
Аналітики провідних букмекерських контор світу вважають "Лаціо" явним фаворитом у першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи проти київського "Динамо".
Ставки на перемогу римлян приймаються з середнім коефіцієнтом 1,43 до 1, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.
Портал зібрав дані 26 провідних світових букмекерських контор.
У той же час, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 4,51 до 1, а на перемогу "Динамо" - 7,57 до 1.
Найменшу віру в "Динамо" виявляють контори Sportingbet і Youwin - 1,38 на "Лаціо" проти 8.00 на "Динамо".
Як повідомляв УНІАН, гра "Лаціо" - "Динамо" розпочнеться о 22.05 за київським часом.
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