"Лаціо" є явним фаворитом у матчі з "Динамо" на котируваннях букмекерських контор

11:54, 08 березня 2018
Футбол
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bukstavkinasport.com

Ставки на перемогу римлян приймаються з середнім коефіцієнтом 1,43 до 1, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 26 провідних світових букмекерських контор.

У той же час, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 4,51 до 1, а на перемогу "Динамо" - 7,57 до 1.

Найменшу віру в "Динамо" виявляють контори Sportingbet і Youwin - 1,38 на "Лаціо" проти 8.00 на "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, гра "Лаціо" - "Динамо" розпочнеться о 22.05 за київським часом.

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Теги: #матч Динамо - Лаціо