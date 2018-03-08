Півзахисник "Динамо" Буяльський перед матчем з "Лаціо": наше завдання - надійно зіграти в обороні і вибігати в контратаки

Гравець прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Ліги Європи.

Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський поспілкувався з журналістами перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти римського «Лаціо».

- «Лаціо» зараз на ходу в чемпіонаті, збалансована команда, добре грає в обороні. Завтра буде дуже цікава гра, - охарактеризував суперника Буяльський, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

На питання про те, якщо порівнювати «Лаціо» з кимось із суперників, з ким «Динамо» зустрічалося в Європі, на кого схожа команда, гравець відповів:

- Напевно, це «Янг Бойз», оскільки організовано грає в обороні, немає вільних зон, і добре вибігають в атаку. Наше завдання – надійно зіграти в обороні і при можливості шукати шанс у контратаці.

А говорячи про тактику на гру, зауважив:

- Ми вже готуємося протягом тижня, є теоретичні заняття, розробляємо певні комбінації. Відсотків на 90 вже визначилися з тактикою, але вже точно скаже завтра головний тренер.

- Не тільки від півзахисту залежить, як ми контролюємо м'яч, як відкриваються гравці попереду. Можливо, подібне і було в матчах з АЕКом, але в чемпіонаті у нас 60-70% точних передач, - добивав гравець київської команди.

Як повідомляв УНІАН, у четвер відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Лаціо" - "Динамо". Гра в Римі розпочнеться о 22.05 за київським часом.