Тренер "Динамо" Хацкевич перед грою з "Лаціо": Завтра на полі має бути 11 гладіаторів

Стосовно італійських команд, то, справді, ми завжди важко з ними грали, зазначив головний тренер киян.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич відповів на запитання журналістів перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти римського «Лаціо».

Відповідаючи на запитання стосовно того, що італійські команди, м’яко кажучи, незручні для «Динамо» й, виходячи з цього, чи була якась психологічна бесіда з підопічними стосовно цього, Хацкевич відповів:

- У нас кожного дня проходять педагогічні бесіди, незалежно від того, з ким ми граємо. Стосовно італійських команд, то, справді, ми завжди важко з ними грали. Якщо ми приїхали до Рима, завтра на полі має бути 11 гладіаторів, які здобуватимуть результат, - повідомляє офіційний сайт клубу.

А на питання, чи «Лаціо» вивчали по нарізках або хтось дивився наживо, зауважив:

- На останніх двох матчах був присутній Олексій Михайличенко. Звичайно, ми дивилися й матчі з «Міланом» та «Ювентусом», також подивилися ігри зі «Стяуа». Інформацію можна зараз зібрати доволі швидко, й її достатньо.

Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Лаціо" - "Динамо" відбудеться 8 березня в Римі. Гра-відповідь - 15 березня у Києві на НСК "Олімпійський".