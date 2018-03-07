"Ювентус" в божевільному матчі вирвав путівку в чвертьфінал Ліги чемпіонів у "Тоттенхема"

У паралельній грі "Манчестер Сіті" програв "Базелю".

У Лондоні завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому італійський "Ювентус" з Турину обіграв англійський "Тоттенхем Хотспур" з Англії.

Матч завершився з рахунком 1:2, тоді як перший матч у Турині завершився нічиєю - 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Рахунок в середині першого тайму відкрив корейська легіонер "Тоттенхэиа" Сон Хін Мін. А гравці "Ювентуса" переврнули хід матч протягом трьох хвилин в середині другої половини гри, коли Гонсалу Ігуаїн зрівняв рахунок, а Паулу Дібала вивів свою команду вперед - 1:2. Численні спроби господарів поля зрівняти рахунок за сумою двох матчів результату не принесли.

У свою чергу, інший англійський клуб "Манчестер Сіті" після гостьової перемоги над "Базелем" з рахунком 4:0, сьогодні дозволив собі програти вдома - 1:2.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу.

7 березня.

"Манестер Сіті" - "Базель" - 1:2 (5:2 за сумою двох матчів)

"Тоттенхем" - "Ювентус" - 1:2 (3:4)