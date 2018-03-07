Президент "Зірки" Березкін спростував чутки про зняття команди з турніру УПЛ

Наступного ранку після «дербі» з ФК «Олександрія», яке закінчилося нульовою нічиєю, прес-служба ФК «Зірка» поспілкувалася з президентом клубу Максимом Березкіним.

Керівник клубу зазначив, що не збирається знімати команду з розіграшу УПЛ, повідомляє офіційний сайт клубу.

- Я вже звик до чуток навколо команди, що формують люди, які чимось ображені на футбол, футболістів, тренерів, мене особисто, але з кожним разом чутки стають все дивнішими. За статистикою, такі чутки найбільше поширюються влітку та взимку. Цікаво те, що вчора після гри ми провели робочу зустріч разом з виконавчим директором клубу Андрієм Перевозником та головним тренером команди Романом Монарьовим, де обговорили поточні та перспективні плани. Мало того, якраз вчора я особисто спілкувався з потенційним новачком команди, і наполягав на укладенні контракту щонайменше на два роки, адже немає сенсу створювати команду на рік, щоб просто «погратися у футбол», - почав президент. - Я ще в січні не приховував того факту, що в клубі виникла невелика заборгованість, яку ми впевнено гасимо. Ми не поїхали на закордонний збір, як робили останні п’ять років, навіть ще в першій лізі, освоюючи то турецький, то кіпрський береги. Команда цьогоріч провела збір в Нікополі, і нічого страшного я в цьому не бачу. Але, схоже, що авторам цієї дивної програми, необхідно було озвучити бодай якусь інформацію, адже чимось потрібно заповнювати ефірний час. Особливо мені «сподобалося» те, що кошти футболістам начебто видавали перед розминкою. Добре, що хоч не на полі під час матчу.

Я не можу ображатися на цих людей. У кожного свою робота і мета в житті. У когось – підтримувати футбол в міру своїх можливостей та вкладати особисті кошти в команди, стадіони, дитячі академії. Ну а в когось мета – розпускати плітки і намагатися навмисне опустити рівень нашого футболу. Мені особливо прикро за те, що в деяких телевізійних передачах за участю так званих «експертів», червоною ниткою проходить думка, що футбол в Україні третьосортний, і ми на десятки років відстаємо навіть від сусідніх країн. Але окрім озвучування цих «радісних» для вболівальників думок, ці люди нічого більше не роблять для футболу в нашій країні. Саме цікаве, що після опису нашого «третьосортного» футболу на всю країну, ці ж експерти дивуються, чому у нас мало вболівальників приходить на стадіон. От цікаво, якщо вас постійно з року в рік переконують, що цей магазин поганий і там неякісні продукти, ви в нього підете робити покупки? - додав Березкін.