Алвес непомітно витер соплі на футболку Роналду в матчі Ліги чемпіонів ПСЖ - "Реал" (відео)

Курйозний епізод стався під час принципової гри двох команд.

Вчорашній матч Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Реалом" був цікавий не тільки як битва команд, але й окремих футболістів.

У матчі в Парижі не на жарт були заведені Дані Алвес і Кріштіану Роналду, повідомляє Isport.

На початку матчу футболісти ледь не побилися, а потім Дані Алвес витер соплі про Роналду.

Перед розіграшем чергового стандарту захисник парижан Дані Алвес висякався в руку, а потім витер її об футболку Кріштіану Роналду, що проходив повз. Португалець навіть не помітив хамського вчинку суперника, але від камер епізод не вислизнув.

Як повідомляв УНІАН, напередодні мадридський "Реал" повторно обіграв ПСЖ (2:1) і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.