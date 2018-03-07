Житомирська облрада затвердила програму розвитку футболу на 2018-2021 роки з кошторисом 18,6 мільйонів гривень

Зазначається, що на фінансування заходів програми спрямують кошти обласного бюджету.

Житомирська обласна рада затвердила програму розвитку футболу з кошторисом в 18, 6 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні, 7 березня, на черговій сесії обласної ради.

Йдеться про Програму розвитку футболу на 2018-2021 роки.

Зазначається, що на фінансування заходів програми спрямують кошти обласного бюджету.

Загальний прогнозний обсяг фінансових ресурсів, згідно тексту програми, необхідних для реалізації її заходів, складає 18 млн 603 тис. грн. На цей рік передбачено 4,2 млн грн, на наступний – 4,5 млн грн, на 2020 рік – майже 4,8 млн грн, на 2021 рік – понад 5 млн грн.

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У коментарі до цього питання голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма на сесії нагадав, що в області активно розвивають футбол а в регіон повертаються відомі стпортсмени.

Довідка УНІАН.На Житомирщині для занять футболом діє 32 стадіони, 257 футбольних полів та 52 спортивних майданчика із синтетичним покриттям. У 46 дитячо-юнацьких школах області займається майже 15 тис. дітей та підлітків. З них 27 дитячо-юнацьких спортивних шкіл мають відділення футболу, у яких займається 3 тис. 890 вихованців. У дитячо-юнацьких спортивних школах області працює 108 тренерів-викладачів з футболу, з них 50 штатних.