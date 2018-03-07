Правитель Катару пішов з матчу "ПСЖ" - "Реал", в якому паризький клуб вилетів з Ліги чемпіонів

Тамім бін Хамад бін Халіфа Аль Тані є одним з власників "ПСЖ".

Правитель Катару Тамім бін Хамад бін Халіфа Аль Тані, який також є одним із власників футбольного клубу "ПСЖ", відвідав вчорашній поєдинок своєї команди проти "Реала" (1:2) в Лізі чемпіонів, не додивившись його до кінця, повідомляє RMC Sport.

Емір Катару не відвідував поєдинки паризької команди майже рік, однак приїхав на дуже важливий поєдинок з "Реалом".

Читайте також"ПСЖ" збирається запросити Зідана на пост головного тренераЗалишитися під враженням від побаченого катарському шейху не вдалося. Більш того, RMC Sport повідомляє, що додивитися поєдинок до кінця правитель Катару не захотів, залишивши арену відразу ж після червоної картки Марко Верратті у другому таймі.

Цікаво, що після вилучення "ПСЖ" зміг зрівняти рахунок, хоча остаточну крапку в матчі поставив "Реал", який переміг 2:1.

Парижани вилетіли з Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що перша гра 1/8 фіналу закінчилася для "ПСЖ" поразкою в Мадриді з рахунком 1:3.