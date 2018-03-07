Правитель Катару пішов з матчу "ПСЖ" - "Реал", в якому паризький клуб вилетів з Ліги чемпіонів

15:18, 07 березня 2018
Футбол
1439
Бін Хамад бін халіф Аль Тані в таміл / arabmir.net

Емір Катару не відвідував поєдинки паризької команди майже рік, однак приїхав на дуже важливий поєдинок з "Реалом".

Читайте також"ПСЖ" збирається запросити Зідана на пост головного тренераЗалишитися під враженням від побаченого катарському шейху не вдалося. Більш того, RMC Sport повідомляє, що додивитися поєдинок до кінця правитель Катару не захотів, залишивши арену відразу ж після червоної картки Марко Верратті у другому таймі.

Цікаво, що після вилучення "ПСЖ" зміг зрівняти рахунок, хоча остаточну крапку в матчі поставив "Реал", який переміг 2:1.

Парижани вилетіли з Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що перша гра 1/8 фіналу закінчилася для "ПСЖ" поразкою в Мадриді з рахунком 1:3.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ПСЖ власник