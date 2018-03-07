"Динамо" взяло у Рим на матч з "Лаціо" 21 футболіста

13:41, 07 березня 2018
Футбол
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facebook.com/fcdynamoua

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Напередодні зустрічі українська команда має ті ж кадрові проблеми. Дьємерсі Мбокані і Георгій Бущан травмовані, Беньямін Вербич і Руслан Ротань знаходяться поза заявкою клубу на Лігу Європи, а Сергій Сидорчук продовжує відновлення після операції на коліні. Крім того, на поєдинок з «Лаціо» не залучені Карлос Самбрано, Александар Пантіч і Олег Гусєв. Всі інші футболісти основної обойми «Динамо» відправилися у Рим.

Читайте такожМатч "Лаціо" - "Динамо" обслужить арбітр зі СловаччиниТаким чином, делегація «Динамо» включає в себе таких футболістів.

Воротарі: Денис Бойко, Артур Рудько, Володимир Маханьков.

Захисники: Микола Морозюк, Йосип Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Євген Хачеріді, Віталій Миколенко, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора.

Півзахисники: Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Дерлис Гонсалес, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Ахмед Алібеков.

Нападники: Жуніор Мораєс, Дмитро Хльобас, Артем Бесєдін.

Ввечері «Динамо» проведе тренування на поле «Стадіо Олімпіко», де завтра і відбудеться поєдинок. Перед початком заняття головний тренер киян Олександр Хацкевич і один з футболістів його команди дадуть передматчеву прес-конференцію.

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Теги: #матч Лаціо - Динамо