Мессі: почуття від дебюту в Лізі чемпіонів у матчі з "Шахтарем" були дуже приємними

Аргентинський нападник згадав про свій перший поєдинок у Лізі чемпіонів, який він провів проти українського клубу.

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі згадав про свій дебют у Лізі чемпіонів у 2004 році, який припав на матч проти «Шахтаря».

«Мій перший матч у Лізі чемпіонів був в Україні проти «Шахтаря». Наша команда на той момент вже вийшла в наступний раунд, тому дали зіграти багатьом футболістам з дубля. Ми грали проти чудової команди. Програли (0:2. - УНІАН), але відчуття від дебюту в Лізі чемпіонів були дуже приємними.

Читайте такожМессі став автором 4000-го гола "Барселони" на арені "Камп Ноу"Я завжди кажу, що пам'ятаю всі свої важливі голи, такі як у фіналі Ліги чемпіонів або в півфіналі проти «Реала». У мене дуже хороші спогади від цього турніру, він мені дуже подобається, я люблю брати в ньому участь», – сказав Мессі, якого цитує Mundo Deportivo.

Ліонель Мессі дебютував у Лізі чемпіонів 7 грудня 2004 року у виїзному матчі проти "Шахтаря" в Донецьку - гірники тоді виграли 2:0.