Вражаюча статистика рекордів Роналду в Лізі чемпіонів: португалець у свої 33 залишається найкращим

Кріштіану Роналду вдалося відзначитися у кожному з 8-ми матчів Ліги чемпіонів в цьому сезоні.

У вівторок Кріштіану Роналду забив гол у ворота «ПСЖ» у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:1) і допоміг «Реалу» вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Португалець оновив ряд своїх досягнень.

Про це повідомляє Трибуна.

Так, Кріштіану забив у 9-му матчі Ліги чемпіонів поспіль. Він повторив рекорд Руда ван Ністелроя, встановлений 15 років тому. Щоправда, ван Ністелрой за 9 матчів забив 12 голів, а Кріштіану – 14.

Роналду першим в історії забив в усіх 8 матчах Ліги чемпіонів з початку сезону. В цій Лізі чемпіонів Роналду забиває кожні 60 хвилин.

Читайте також"Реал" розбив "ПСЖ" на його полі і пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонівРоналду вже повторив свій бомбардирський результат минулого сезону – 12 м'ячів. Зараз результат досягнуто за 8 матчів, рік тому – за всі 13.

Щоб побити власний рекорд (17 голів за сезон в ЛЧ), Роналду залишилося забити 6 голів у 5 матчах.

Починаючи з квітня-2017 Кріштіану забив у Лізі чемпіонів 22 м'ячі, в середньому 1,7 гола за гру.

Тепер у Кріштіану 117 голів в єврокубках, що є абсолютним рекордом за історію.

За м'ячами у плей-офф Ліги чемпіонів Роналду просто розриває всіх суперників – у нього 57 голів. У Мессі, який йде другим, – 38 м'ячів. У Томаса Мюллера, який замикає трійку, – всього 21 гол.