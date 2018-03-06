"Реал" розбив "ПСЖ" на його полі і пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" за сумою двох матчів обіграв "Порту".

Завершилися два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У Парижі зустрічалися "ПСЖ" і "Реал". Мадридський клуб після першого матчу мав перевагу в рахунку (3:1), а в другому поєдинку досить спокійно захистив цю перевагу.

Парижани, знекровлені відсутністю травмованого Неймара, практично не ставили в безвихідь оборону "Реала". Перший тайм завершився внічию - 0:0, а на самому початку другого тайму Кріштіану Роналду ударом головою увігнав м'яч у сітку після пасу Лукаса Васкеса - 0:1.

На 66-й хвилині "ПСЖ" залишився вдесятьох після вилучення Верратті, і завдання виходу в 1/4-ту стало практично нереальним. У заключній 20-хвилинці команди обмінялися голами. Перемога "Реала" - 2:1 і за сумою двох матчів (5:2) "Вершкові" впевнено пройшли в наступний етап турніру.

В іншій парі "Ліверпуль" - "Порту" англійський клуб також на класі виявився сильнішим віце-чемпіона Португалії.

"Реал" і "Ліверпуль стали першими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів сезону-2017/2018, фінал якої пройде в Києві.

ПСЖ – Реал 1:2 (перший матч 1:3)

Голи:

0:1 – 51 Роналду, 1:1 – 71 Кавані, 1:2 – 80 Каземіро.

Вилучення: Верратті (66).

Ліверпуль – Порту 0:0 (перший матч - 5:0)