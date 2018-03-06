"ПСЖ" збирається запросити Зідана на посаду головного тренера

19:00, 06 березня 2018
Футбол
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Зінедін Зідан може перейти на посаду головного тренера "ПСЖ" - іспанські ЗМІ / onefootball.com

Про це повідомляє іспанська Marca.

На думку джерел, доля Емері безпосередньо залежить від того, чи зможе "ПСЖ" завоювати трофей Ліги чемпіонів. Катарські власники "ПСЖ" ідеальним варіантом для заміни тренера бачать Зінедіна Зідана, який двічі перемагав з "Реалом" в Лізі чемпіонів, однак у нинішньому сезоні ризикує залишити "бланкос" взагалі без трофеїв.

Цікаво, що інформація про можливу рокіровку з'явилася за кілька годин до битви двох грандів у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "ПСЖ" - "Реал". Нагадаємо, що у першому поєдинку перемогу з рахунком 3:1 відсвяткував "Реал".

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Теги: #Зідан ПСЖ