"ПСЖ" збирається запросити Зідана на посаду головного тренера

Інформація з'явилася за лічені години до поєдинку "ПСЖ" - "Реал".

Якщо тренер "ПСЖ" Унаї Емері не зможе здобути перемогу в Лізі чемпіонів у нинішньому сезоні, то буде звільнений, а його наступником господарі паризького клубу мріють побачити нинішнього наставника "Реала" Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє іспанська Marca.

На думку джерел, доля Емері безпосередньо залежить від того, чи зможе "ПСЖ" завоювати трофей Ліги чемпіонів. Катарські власники "ПСЖ" ідеальним варіантом для заміни тренера бачать Зінедіна Зідана, який двічі перемагав з "Реалом" в Лізі чемпіонів, однак у нинішньому сезоні ризикує залишити "бланкос" взагалі без трофеїв.

Цікаво, що інформація про можливу рокіровку з'явилася за кілька годин до битви двох грандів у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "ПСЖ" - "Реал". Нагадаємо, що у першому поєдинку перемогу з рахунком 3:1 відсвяткував "Реал".