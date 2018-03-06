"Карпати" і екс-футболіст клубу Гудима підписали мирову угоду

Таким чином, "Карпат" не позбавлять турнірних очок і знімуть заборону на трансферну діяльність.

Між футбольним клубом "Карпати" і екс-гравцем цієї команди Володимиром Гудимою підписано мирову угоду. Про це повідомив президент ФК "Рух" (Винники) Григорій Козловський, який умовив гравця відкликати свої заяви з дисциплінарних органів ФФУ з приводу заборгованості перед ним з боку "Карпат".

Підсумком переговорів є мирова угода, після якої екс-гравець львівського клубу більше не буде вимагати від клубу грошей і звернеться з відповідним проханням у Федерацію.

Таким чином, "Карпат" не позбавлять турнірних очок і знімуть заборону на трансферну діяльність. Раніше ЗМІ повідомляли, що президент "Руху" Григорій Козловський має намір сплатити борг "Карпат" футболістові.

Читайте також"Карпати" програли Спортивний суд в Лозанні і повинні заплатити колишньому гравцю 74 тисячі доларів«Почнемо з того, що я ніякі борги не віддавав. Ми з Володею провели тригодинні переговори, результатом яких стало підписання мирової угоди між футболістом і "Карпатами"», — сказав Григорій Козловський в інтерв'ю Football24.ua.

«Я бачив, що ця ситуація досягла точки кипіння. Бачив, що вболівальники почали збирати гроші футболісту. Це спонукало мене втрутитися і спробувати вплинути на ситуацію своїми комунікативними талантами», - зазначив Козловський.

Як повідомляє видання Sport Arena, намір Козловського допомогти "Карпатам" може бути пов'язаний з дружніми відносинами між ним і Петром Димінським. Крім цього, восени минулого року ходили чутки про можливе бажання президента "Руху" викупити львівський клуб. Як повідомляє видання, Димінський і Козловський провели зустріч у Швейцарії, на якій міг обговорюватися цей варіант.

Раніше УНІАН повідомляв, що футболіст Володимир Гудима, який виступав за "Карпати" у 2007-2014 роках, вимагав відшкодувати йому борг по зарплаті в 74 тисячі доларів США. У грудні 2017 року «Карпатам» заборонили реєструвати новачків, а 1 березня КДК ФФУ зняв з клубу 6 очок в турнірній таблиці. Тепер це рішення може бути скасоване.