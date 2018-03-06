Глава МЗС Великобританії Джонсон поставив під сумнів участь збірної Англії на ЧС в Росії

17:26, 06 березня 2018
Футбол
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Борис Джонсон / AP

Про це повідомляє BBC News.

Уряд Великобританії не залишив без відповіді отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, якщо виявиться, що за ним стоїть іноземна держава. Про це, виступаючи в Палаті громад, заявив британський міністр закордонних справ Борис Джонсон.

«Не показуючи ні на кого пальцем, я кажу урядам усього світу: жодна спроба позбавити невинної людини життя на британській території не залишиться безкарною», - заявив він.

Читайте такожРодченков звинуватив кращих російських футболістів у застосуванні допінгуПередбачається, що отруєння Скрипаля має російський слід. Джонсон висловив обурення, що влада іншої держави дозволяє собі спокійно діяти в Англії і робити замах на життя людей. Британський політик виступив за нові санкції проти Росії, а також висловив свою думку про участь збірної Англії на чемпіонаті світу-2018.

«Буде дуже складно уявити, як тепер збірна Англії може в звичайному порядку поїхати на чемпіонат світу в Росію», — сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки, які були госпіталізовані в критичному стані у Великобританії. Колишній офіцер ГРУ Скрипаль був засуджений в Росії за держзраду. Пізніше його відправили до Великобританії в рамках обміну на групу російських розвідників, викритих в Англії.

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Теги: #ЧС-2018 у Росії#отруєння Скрипаля