Глава МЗС Великобританії Джонсон поставив під сумнів участь збірної Англії на ЧС в Росії

Британський міністр відреагував на отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки, яке, можливо, влаштували російські спецслужби.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон пригрозив частковим бойкотом ЧС-2018 з футболу в Росії у відповідь на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє BBC News.

Уряд Великобританії не залишив без відповіді отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, якщо виявиться, що за ним стоїть іноземна держава. Про це, виступаючи в Палаті громад, заявив британський міністр закордонних справ Борис Джонсон.

«Не показуючи ні на кого пальцем, я кажу урядам усього світу: жодна спроба позбавити невинної людини життя на британській території не залишиться безкарною», - заявив він.

Читайте такожРодченков звинуватив кращих російських футболістів у застосуванні допінгуПередбачається, що отруєння Скрипаля має російський слід. Джонсон висловив обурення, що влада іншої держави дозволяє собі спокійно діяти в Англії і робити замах на життя людей. Британський політик виступив за нові санкції проти Росії, а також висловив свою думку про участь збірної Англії на чемпіонаті світу-2018.

«Буде дуже складно уявити, як тепер збірна Англії може в звичайному порядку поїхати на чемпіонат світу в Росію», — сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки, які були госпіталізовані в критичному стані у Великобританії. Колишній офіцер ГРУ Скрипаль був засуджений в Росії за держзраду. Пізніше його відправили до Великобританії в рамках обміну на групу російських розвідників, викритих в Англії.