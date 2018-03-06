Визначився календар другої частини сезону Прем'єр-ліги

"Динамо" має зіграти в Маріуполі ймовірно 31 березня.

Став відомий повний календар для команд на другому етапі чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Матч у Маріуполі між ФК "Маріуполь" і "Динамо", який не був зіграний у першій частині через неявку киян, запланований на 31 березня (але може бути зміщений на 1-2 дні вперед або назад).

"Шахтар" і "Динамо" зіграють у заключних турах кожного кола: 14 квітня – у Харкові, 19 травня – в Києві (дати також буде уточнено пізніше).

Читайте такожУПЛ зарахувала трьом командам ФК «Динамо» Київ технічні поразки за неявку в МаріупольНагадаємо, що за підсумками 22-го турів УПЛ команди розподілилися на дві шістки. Перша шістка розіграє медалі чемпіонату, а також місця в єврокубках. Команди другої шістки поведуть боротьбу за виживання. Одразу у Першу лігу вилетить остання команда, а колективи, що посіли 10-ту і 11-ту позиції, зіграють перехідні матчі з 2-ю і 3-ю командами Першої ліги.

Загалом кожна з команд УПЛ зіграє ще у 10 турах. Останній тур сезону відбудеться 19 травня.