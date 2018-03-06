Безгольовий матч "Зірки" та "Олександрії" закрив програму першого етапу Прем'єр-ліги

Глядачі у Кропивницькому не побачили голів у матчі 22-го туру.

У Кропивницькому відбувся матч 22-го туру УПЛ "Зірка" - "Олександрія", який закривав програму туру, а разом з ним і всієї першої частини чемпіонату. Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

У матчі було багато боротьби, але мало гольових моментів. В результаті поєдинок завершився безгольовою нічиєю - 0:0.

Читайте такожМатч Прем'єр-ліги у Кропивницького буде перенесений із-за сильного снігопадуТаким чином, "Зірка" набрала 19 очок (9-е місце), а "Олександрія" - 23 пункти (8-е місце). Зазначимо, що матч був перенесений з минулої суботи на вівторок через сильний снігопад.

Команди Прем'єр-ліги завершили перший етап чемпіонату. Нагадаємо, на другому етапі 12 команд діляться на дві шістки. Команди в кожній шістці зіграють ще по два кола між собою.

У першу шістку потрапили - "Шахтар", "Динамо", "Ворскла", "Зоря", "Верес" і "Маріуполь".

У другій шістці знаходяться - "Олімпік", "Олександрія", "Зірка", "Карпати", "Чорноморець" та "Сталь".