Єдиний легіонер, який зіграв і за Шахтар і за Динамо: українська історія Еммануеля Окодуви (відео)

Окодува - єдиний африканський футболіст, який став кращим бомбардиром чемпіонату України.

У далекому 2001 році в полтавську Ворсклу приїхав один нігерієць. Еммануель Окодува змінив багато українських клубів. Він - єдиний африканський футболіст, який став кращим бомбардиром чемпіонату України, а також перший і поки єдиний легіонер, який встиг пограти і в складі "Шахтаря", і в складі "Динамо".

Він досі живе в Україні. Кореспондент програми Профутбол поспілкувався з футболістом.

- Конкретно перший день в Україні не згадаю, - говорить футболіст. - Все було дуже дивно і незвично для мене. Майже ніхто не розумів, що я кажу, і я не розумів, що говорять мені. Це було найдивнішим. Добре, що в команді був мій товариш Патрік Ібанда. Ми трималися разом, хоча кожен з нас окремо був досить безпорадний.

Добре, що покійний Андрій Баль, який тоді тренував "Ворсклу", знав англійську. Це допомагало нам виконувати його настанови на полі.

На питання, про те, скільки було пропозицій після того, як дев'ять років тому став кращим бомбардиром чемпіонату України, відповідає:

— Тов, багато хто тоді кликав до себе. Тільки з України були пропозиції від усіх трьох топ-клубів. І "Динамо", і "Шахтар" і "Дніпро".

"Я багато розмірковував, а тоді зупинився на "Шахтарі". Це було питання амбіцій — мені здавалося, що Шахтар розвивався дуже швидко — я захотів взяти в цьому участь", - додає гравець.