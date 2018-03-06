Тренер збірної України Шевченко: ситуація з Ярмоленком проясниться найближчими днями

Наставник української футбольної збірної дав коментар щодо виклику легіонерів в команду на березневі матчі.

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував виклик в команду футболістів, які виступають за кордоном.

Оприлюднивши список легіонерів на контрольні матчі в березні, головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко дав коментар порталу Команда 1.

— Ми вже привчили своїх уболівальників до того, що постійно викликаємо багато нових молодих хлопців, — відразу сказав Шевченко. — Однак на цей раз великих сюрпризів не буде. Справа в тому, що протягом всього минулого року в збірну викликалося досить новачків, особливо на останній спаринг зі Словаччиною. Потенціал деяких з цих хлопців ми не до кінця вивчили, і в найближчих іграх буде можливість перевірити в справі цих футболістів.

Читайте такожШевченко викликав шість легіонерів на березневий збір національної команди УкраїниКажучи ж про те, що під великим питанням приїзд в команду травмованого гравця німецької "Боруссії" з Дортмунда Андрія Ярмоленка, тренер зауважив:

— Ми з ним розмовляли, і він сказав, що якщо буде готовий тренуватися і грати, то приїде в збірну. Виклик на Андрія відправлено, а ясність настане в найближчі дні.

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом відбудуться контрольні матчі збірної України проти команд Саудівській Аравії (23 березня) і Японії (27 березня).