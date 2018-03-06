УЄФА запровадить четверту заміну в наступному сезоні

Заміна буде можлива лише в додатковий час матчу.

Союз європейських футбольний асоціацій (УЄФА) з наступного сезону введе зміни в правила, що дозволяють робити головним тренерам четверту заміну в додатковий час.

Минулого тижня Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) схвалила внесення відповідних змін в правила футболу, повідомляє SportArena з посиланням на l'equipe.

Зробити четверту заміну в додатковий час матчів головні тренери зможуть вже на чемпіонаті світу-2018 в Росії.

Читайте такожФІФА схвалила введення четвертої заміни в футболіОднак УЄФА не хоче змінювати правила проведення Ліги чемпіонів і Ліги Європи по ходу розіграшів, тому воліє дочекатися наступного сезону.

При цьому як і раніше залишається під питанням впровадження в європейських змаганнях також схваленої IFAB системи VAR, проти впровадження якої в наступному сезоні виступив президент УЄФА Александер Чеферін.

Введення четвертої заміни повинно знизити навантаження на гравців, а також додати самій грі тактичної гнучкості. Раніше це правило було протестовано на Олімпійських іграх-2016 в Бразилії.