Капітан "Роми" може пропустити матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря"

Де Россі травмував кісточку в матчі 27-го туру Серії А проти «Наполі».

Півзахисник італійської «Роми» Даніеле Де Россі може пропустити матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти донецького «Шахтаря».

Капітан «Роми» травмував кісточку в матчі 27-го туру Серії А проти «Наполі» (4:2), повідомляє Sport.ua з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Читайте також"Шахтар" може потрапити в десятку кращих клубів Європи вже цієї весниЙого участь у матчі 28-го туру чемпіонату Італії проти «Торіно», який відбудеться 9 березня, під питанням. Якщо він зіграє, то в матчі з «Шахтарем» йому, швидше за все, нададуть відпочинок.

Нагадаємо, матч «Рома» - «Шахтар» відбудеться 13-го березня у Римі. Початок - о 21:45 по Києву. Перша гра завершилася з рахунком 2:1 на користь донецького клубу.