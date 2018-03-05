У Маріуполі створять спортивну інфраструктуру національного рівня завдяки ФК "Шахтар"

В документ закладена комплексна модернізація спортивної інфраструктури міста.

У Маріуполі презентували Цільову програму розвитку спорту «Будь сильним. Вдохновляй. Будь першим». В документ закладена комплексна модернізація спортивної інфраструктури міста.

Цей проект став можливий завдяки рішенню Президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова про перереєстрацію клубу в Маріуполі, що принесе місту додатковий фінансовий ресурс, повідомляє Террикон.

Презентували Програму міський голова Маріуполя Вадим Бойченко і генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін. Приїхав сьогодні в Маріуполь і капітан «гірників» Даріо Срна. Він поспілкувався з дітьми-переселенцями і вручив атрибутику «Шахтаря».

Ключова мета програми – збільшити число що займаються спортом у місті. Для цього протягом п'яти років у кожному районі з'явиться повноцінний сучасний спортивний комплекс, з плавальними басейнами, біговими доріжками, обладнанням для гімнастів, борців, боксерів і футболістів. На території шкіл збудують близько 150 спортивних об'єктів. В рамках Програми створять Центр підготовки тренерів і відкриють близько 100 громадських спортивних клубів.

Вадим Бойченко:

- Через п'ять років Маріуполь стане спортивним символом Сходу України. Тут буде єдиний футбольний комплекс в країні, розташований на березі моря. Будемо розвивати міні-футбол. При кожній школі з'являться мультифункціональні поля. Маріуполь стане центром розвитку молодіжного футболу. Я дякую за такий подарунок до 240-річчя від всіх маріупольців Президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова.

Сергій Палкін:

- Чому Маріуполь? Тому що це найбільший місто з точки зору кількості співробітників групи СКМ і місто, який прийняв десятки тисяч переселенців. Маріуполь – промисловий центр, місто, який повинен приділяти підвищену увагу розвитку масового спорту, адже спорт – це здоров'я та активний спосіб життя. А здоров'я сьогодні - це один з ключових пріоритетів розвитку сучасного суспільства.

Даріо Срна:

- Маріуполь приїжджаєш і відчуваєш себе як вдома. Сьогодні я бачу тут десятки хлопців з палаючими очима, які люблять футбол, люблять спорт. І мені хотілося б, щоб таких палаючих очей було все більше. Хочеться зробити Маріуполь спортивним містом. Тепер перемога «Шахтаря» означає, що ми можемо побудувати для вас нове поле, покликати працювати з дітьми найкращих тренерів, забезпечити м'ячами або формою. Впевнений, що співпраця Маріуполя і «Шахтаря» відкриє двері в спорт багатьом дітям.