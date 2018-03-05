Футбольні збірні України та Італії зустрінуться в товариському матчі 10 жовтня

ФФУ підвердила інформацію про гру та назвала її дату.

Федерації футболу України та Італії досягли принципової домовленості про проведення товариського матчу між національними збірними двох країн.

Деталі контракту з організації спарингу ще опрацьовуються, але вже зараз можна сказати, що поєдинок відбудеться у середу, 10 жовтня 2018 року на території Італії, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Конкретне місце зустрічі та інші подробиці стануть відомі пізніше.

Читайте такожШевченко викликав шість легіонерів на березневий збір національної команди УкраїниПоки що відомо, що восени збірна України проведе п’ять матчів. Чотири з них — у рамках групового турніру В1 Ліги націй зі Словаччиною (9 вересня — вдома, 16 листопада — в гостях) та Чехією (6 вересня — в гостях, 16 жовтня — вдома). Спаринг з Італією заплановано на 10 жовтня, ще одне вікно (19—20 листопада) на сьогодні залишається вільним.

Збірна Італії виступатиме у групі А3 Ліги націй разом із командами Португалії та Польщі й за чотири дні після товариської зустрічі з Україною зіграє з поляками на виїзді.

Україна нині посідає 35-е місце в рейтингу ФІФА, Італія — 14-те.

Збірні провели між собою сім матчів: шість перемог із загальним рахунком 14:2 — в активі італійців, а одна нічия (0:0) була зафіксована 2 червня 2006 року в Лозанні у спарингу перед фінальним турніром чемпіонату світу.