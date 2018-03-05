Поліція порушила справу після смерті капітана італійської "Фіорентини"

Це стандартна процедура і нікого конкретно правоохоронці поки не звинувачують.

Прокурор італійського міста Удіне Антоніо Де Ніколо підтвердив, що поліція завела кримінальну справу після смерті гравця збірної Італії і капітана "Фіорентини" Давіде Асторі.

Разом з тим, підкреслюється, що це звичайна в таких випадках процедура, повідомляє Football Italia.

Де Ніколо оголосив у неділю, що Асторі помер від природних причин, але в понеділок сказав Радіо Раb, що поліцейське розслідування з мотивів неумисного вбивства вже відкрито.

Читайте такожКапітан "Фіорентини" помер в результаті зупинки серця«Ми порушили кримінальну справу з приводу гіпотези про ненавмисне вбивство», - пояснив він. - Поки вона порушена проти невідомих. Ми організували розтин тіла, який буде проведено у вівторок».

Потім він роз'яснив ANSA: «Ми зобов'язані з'ясувати, чи була смерть Асторі трагічною фатальністю, якщо хтось щось знав. На даний момент ніхто не несе відповідальності, і немає нікого, хто міг би відповісти на питання, пов'язані зі справою. Початок цієї судової процедури дозволяє нам виявити будь-яку відповідальність з боку будь-якого».

Захисник помер в Удіне, оскільки "Фіорентина" повинна була зіграти в неділю в матчі проти "Удінезе" в чемпіонаті Італії серед команд Серії А.

Пізніше всі матчі туру були скасовані.