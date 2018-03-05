Шевченко викликав шість легіонерів на березневий збір національної команди України

У рамках тренувального збору, який розпочнеться орієнтовно 19 березня, національна збірна планує провести два спаринги.

Сьогодні головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав прізвища гравців закордонних клубів, яким надіслано виклики до табору національної команди.

До списку легіонерів увійшли захисник Едуард Соболь («Славія», Чехія), півзахисники Руслан Маліновський («Генк», Бельгія), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Андрій Ярмоленко («Боруссія» Д, Німеччина), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія) та нападник Роман Яремчук («Гент», Бельгія), повідомляє прес-служба національної команди.

Читайте такожЗбірна України може провести восени товариський матч з ІталієюУ рамках тренувального збору, який розпочнеться орієнтовно 19 березня, національна збірна планує провести два спаринги — 23 березня (місце проведення уточнюється, ймовірним суперником буде команда Саудівської Аравії) та 27 березня (у бельгійському Льєжі проти збірної Японії).

Найближчим часом тренерський штаб оприлюднить увесь список футболістів, що працюватимуть під час березневого збору національної команди.