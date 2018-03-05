Президент "Динамо": якщо в Маріуполі все буде спокійно, поїдемо

Ігор Суркіс розповів про перспективи майбутньої гри на другому етапі чемпіонату України.

Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс торкнувся теми поїздки в Маріуполь у майбутньому матчі другого етапу чемпіонату України.

"Маріуполь" потрапив в Топ-6 команд за підсумками першої частини змагань і проведе ще одну домашню гру зі столичним клубом, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

Відповідаючи на питання чи поїде «Динамо» на виїзний матч, Суркіс зазначив:

- Все буде залежати від обстановки, якщо все буде спокійно, то, звичайно, ми поїдемо.

Читайте такожСуркіс: рішення CAS по маріупольському справі ми виконаємо (відео)Як повідомляв УНІАН, раніше "Динамо" відмовилось їхати на перший очний матч двох команд в сезоні в Маріуполь, який повинен був пройти 27 серпня. КДК ФФУ зарахував "Динамо" технічну поразку з рахунком 0:3.

Пізніше Спортивний арбітражний суд в Лозанні (Швейцарія) визнав правоту ФФУ і відмовив "Динамо" в позові в повному обсязі.