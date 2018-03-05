Матч другого дивізіону чемпіонату Нідерландів завершився побоїщем (відео)

Вболівальники «Гоу Ехед Іглс» не перенесли розгрому від «Де Графсхапа».

Поєдинок 27-го туру першої ліги чемпіонату Нідерландів з футболу між командами «Гоу Ехед Іглс» і «Де Графсхап» завершився грандіозною бійкою між уболівальниками і футболістами.

Гравці «Де Графсхапа» здобули виїзну перемогу з рахунком 4:0 і хотіли відсвяткувати її зі своїми уболівальниками, повідомляє Sport.ua.

Читайте такожУЄФА засудив зіткнення в Більбао з участю фанатів "Спартака",Але на поле вибігли розлючені поразкою фанати «Гоу Ехед Іглс», які одразу атакували футболістів гостей.

У бійці взяли участь футболісти, вболівальники і стюарди. Кілька порушників порядку були затримані.