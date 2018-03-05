Матч другого дивізіону чемпіонату Нідерландів завершився побоїщем (відео)

11:47, 05 березня 2018
Футбол
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Фанати побилися після матчу чемпіонату Нідерландів / UA-Football

Гравці «Де Графсхапа» здобули виїзну перемогу з рахунком 4:0 і хотіли відсвяткувати її зі своїми уболівальниками, повідомляє Sport.ua.

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У бійці взяли участь футболісти, вболівальники і стюарди. Кілька порушників порядку були затримані.

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Теги: #Нідерланди#драка футбольних фанатів