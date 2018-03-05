Матч другого дивізіону чемпіонату Нідерландів завершився побоїщем (відео)
11:47, 05 березня 2018Футбол
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Вболівальники «Гоу Ехед Іглс» не перенесли розгрому від «Де Графсхапа».
Фанати побилися після матчу чемпіонату Нідерландів / UA-Football
Поєдинок 27-го туру першої ліги чемпіонату Нідерландів з футболу між командами «Гоу Ехед Іглс» і «Де Графсхап» завершився грандіозною бійкою між уболівальниками і футболістами.
Гравці «Де Графсхапа» здобули виїзну перемогу з рахунком 4:0 і хотіли відсвяткувати її зі своїми уболівальниками, повідомляє Sport.ua.
Читайте такожУЄФА засудив зіткнення в Більбао з участю фанатів "Спартака",Але на поле вибігли розлючені поразкою фанати «Гоу Ехед Іглс», які одразу атакували футболістів гостей.
У бійці взяли участь футболісти, вболівальники і стюарди. Кілька порушників порядку були затримані.
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