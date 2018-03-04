"Манчестер Сіті" з українцем Зінченко обіграв "Челсі" у центральному матчі туру Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 1:0.

У Манчестері завершився центральний матч ігрового дня англійської Прем'єр-ліги, в якому "Сіті" приймав лондончкий "Челсі" і обіграв суперника.

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол на 46-ій хвилині гри забив Бернардо Сілва.

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Таким чином, на рахунку "Сіті" тепер 78 очок і 18 балів переваги в турнірній таблиці над "Ліверпулем" (70) і 19 над іншою командою з Манчестера - "Юнайтед" (69), який має одну гру в запасі.