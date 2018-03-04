"Манчестер Сіті" з українцем Зінченко обіграв "Челсі" у центральному матчі туру Прем'єр-ліги

23:09, 04 березня 2018
Футбол
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"Манчестер Сіті" продовжує утримувати перевагу над конкурентами в турнірній таблиці / premierleague.com

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол на 46-ій хвилині гри забив Бернардо Сілва.

Читайте також"Манчестер Сіті" з українцем Зінченко букмекери вважають фаворитом №1 на перемогу в Лізі чемпіонівУкраїнець Олександр Зінченко вийшов на поле в стартовому складі, провів 87 хвилин, отримав попередження на 24-й хвилині, а на 87-й був замінений на Данило да Сілву.

Таким чином, на рахунку "Сіті" тепер 78 очок і 18 балів переваги в турнірній таблиці над "Ліверпулем" (70) і 19 над іншою командою з Манчестера - "Юнайтед" (69), який має одну гру в запасі.

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Теги: #Зінченко Манчестер Сіті