Капітан "Фіорентини" помер внаслідок зупинки серця
22:57, 04 березня 2018Футбол
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Прокурор міста Удіне назвав дивним, що подібний інцидент стався з професійним спортсменом.
Давіде Асторі / REUTERS
Капітан італійського футбольного клубу «Фіорентина» Давіде Асторі помер внаслідок зупинки серця.
Читайте також17-річний футболіст бельгійського "Антверпена" помер після тренуванняПро це повідомляє італійське видання La Repubblica з посиланням на головного прокурора міста Удіне Антоніо де Ніколо.
«Спортсмен помер внаслідок зупинки серця з природних причин», - сказав прокурор.
Антоніо де Ніколо також назвав дивним, що подібний інцидент стався з професійним спортсменом, якого постійно перевіряють лікарі.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Італії скасували всі матчі дня чемпіонату країни з футболу серед команд Серії А у зв'язку зі смертю капітана "Фіорентини" з Флоренції.
Давіде Асторі знайшли мертвим сьогодні вранці в номері готелі в Удіне, де команда повинна була провести матч проти "Удінезе".
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