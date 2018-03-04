Капітан "Фіорентини" помер внаслідок зупинки серця

Прокурор міста Удіне назвав дивним, що подібний інцидент стався з професійним спортсменом.

Капітан італійського футбольного клубу «Фіорентина» Давіде Асторі помер внаслідок зупинки серця.

Читайте також17-річний футболіст бельгійського "Антверпена" помер після тренуванняПро це повідомляє італійське видання La Repubblica з посиланням на головного прокурора міста Удіне Антоніо де Ніколо.

«Спортсмен помер внаслідок зупинки серця з природних причин», - сказав прокурор.

Антоніо де Ніколо також назвав дивним, що подібний інцидент стався з професійним спортсменом, якого постійно перевіряють лікарі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Італії скасували всі матчі дня чемпіонату країни з футболу серед команд Серії А у зв'язку зі смертю капітана "Фіорентини" з Флоренції.

Давіде Асторі знайшли мертвим сьогодні вранці в номері готелі в Удіне, де команда повинна була провести матч проти "Удінезе".