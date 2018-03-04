"Шахтар" з великим рахунком обіграв "Карпати" в матчі Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 0:3.

У Львові завршился матч 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали на своєму полі донецький "Шахтар" і програли з рахунком 0:3.

Всі три голи в цьому матчі були забиті після 50-ї хвилини, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 55-й хвилині перший гол гірників у цьому матчі забив Бернард. М'яч, відбитий воротарем господарів поля Романом Підківкой, відлетів прямо в Бернарда, який спокійно розстріляв ворота суперника. За 15 хвилин, на 70-й, гол забив Алан Патрік. Після передачі Дентіньо м'яч отримав Патрік і з лінії штрафного майданчика відправив його точно в ближній кут. У цьому епізоді Підківка до м'яча не дотягнувся. А на 82-й хвилині після довгого контролю м'яча Ісмаїлі отримав передачу від Марлоса на хід у штрафну, і несильним ударом під воротарем львів'ян відправив м'яч у ворота.

Читайте також"Шахтар" підписав контракт з форвардом "Манчестер Сіті"Таким чином, на рахунку "Шахтаря" тепер 51 очко і команда, як і раніше зберігає 6-очковий відрив від "Динамо" (45). У "Карпат" 19 очок і 9-е місце в таблиці, але за рішенням КДК ФФУ з львів'ян знято 6 очок і фактично вони знаходяться на останньому 12-му місці в таблиці з 6 очками.