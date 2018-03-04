Київське "Динамо" обіграло "Зорю" у центральному матчі туру УПЛ

Гра завершилася з рахунком 3:2.

В Києві на НСК "Олімпійський" завершився центральний матч 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало луганську "Зорю" і зуміло виграти матч.

Гра завершилася з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший тайм завершився нульовою нічиєю, а після перерви луганчани двічі по ходу гри вели в рахунку, але обидва рази суперники зрівнювали рахунок.

Читайте також"Маріуполь" виграв у "Олімпіка" і перегородив шлях донеччанам у Топ-6 УПЛНа 49-й хвилині рахунок відкрив Ігор Харатін. Після контратаки Караваєв зліва простелив у штрафну, Фаупала не зміг пробити, але набіг Харатін низовим ударом відправив м'яч у сітку. А рівно 10 хвилин - на 59-й - Беньямін Вербич сквитал рахунок. Після навісу Циганкова Вербич головою відправив м'яч у ворота.

Ще за 2 хвилини - на 61-й - Іурі Фрейтас знову виводить луганчан вперед. Ще одна контратака "Зорі", і після передачі Громова м'яч отримав Іурі й в дотик переправив його у ворота. А на 77-й хвилині рахунок зрівняв Віктор Циганков. Після передачі у штрафний Мораєс відпасував на Циганкова, який несильним ударом відправив м'яч у дальній кут - 2:2.

Доля матчу вирішилася в доданий арбітром час, на 92-й хвилині, коли точний переможний удар після навісу з кутового головою завдав Томаш Кендзьора.

Таким чином, кияни набрали 45 очок і, як і раніше знаходяться на 2-му місці в турнірній таблиці УПЛ. У "Зорі" - 33 очки і 4-е місце в УПЛ.