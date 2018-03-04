"Сталь" програла "Вересу" в матчі Прем'єр-ліги

16:11, 04 березня 2018
Футбол
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Куліш забив чотири голи у ворота "Олександрії" / campeones.ua

Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гольовий момент у цій грі стався на 30-й хвилині, коли гол забив Станіслав Куліш. Гравець "Сталі" Кузик обрізався, після чого Степанюк з Кулішем втекли удвох на одного захисника. Степанюк не поскупився і віддав пас наліво, Куліш вийшов один на один з голкіпером Пеньковим і точно пробив низом.

Таким чином, "Верес" набрав 32 очки і зберіг 5-е місце в турнірній таблиці за підсумками першого етапу змагань. На рахунку "Сталі" 15 балів і останнє, 12-е місце.

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Теги: #Верес Рівне#УПЛ-2017/18