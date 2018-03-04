"Маріуполь" виграв у "Олімпіка" і перегородив шлях донеччанам у Топ-6 УПЛ

Гра завершилася з рахунком 1:0.

У Маріуполі завершився матч останнього 22-го туру першого етапу чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Маріуполь" приймав донецький "Олімпік" і виграв у дуже важливий з турнірної точки зору матч.

Гра, в якій команди боролися за 6-7 місця за підсумками першої частини чемпіонату і право продовжувати боротьбу за медалі УПЛ завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму, коли на 29-й хвилині господарі поля втекли в контратаку і Андрій Тотовицький вивів один на один з голкіпером Сергія Болбата, який точно пробив під поперечину.

Таким чином, "Маріуполь" набрав 32 очки і зберіг місце у Топ-6 УПЛ за підсумками першої частини турніру.

У "Олімпіка" на рахунку 28 балів і команда залишилася на 7-му місці.