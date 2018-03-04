"Маріуполь" виграв у "Олімпіка" і перегородив шлях донеччанам у Топ-6 УПЛ

15:57, 04 березня 2018
Футбол
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Сергій Бобат відсудив частину грошей у "Металіста" / football24.ua

Гра, в якій команди боролися за 6-7 місця за підсумками першої частини чемпіонату і право продовжувати боротьбу за медалі УПЛ завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму, коли на 29-й хвилині господарі поля втекли в контратаку і Андрій Тотовицький вивів один на один з голкіпером Сергія Болбата, який точно пробив під поперечину.

Таким чином, "Маріуполь" набрав 32 очки і зберіг місце у Топ-6 УПЛ за підсумками першої частини турніру.

У "Олімпіка" на рахунку 28 балів і команда залишилася на 7-му місці.

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Теги: #ФК Маріуполь#УПЛ-2017/18