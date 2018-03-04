В Італії скасували всі матчі дня Серії А через смерть капітана "Фіорентини"

14:58, 04 березня 2018
Футбол
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Давіде Асторі помер сьогодні вночі в Удіне / legaseriea.it

Давіде Асторі знайшли мертвим сьогодні вранці в номері готелі в Удіне, де команда повинна була провести матч проти "Удінезе", повідомляє офіційний сайт турніру.

Подробиці інциденту поки не приведени.

Таким чином, всі матчі неділі, включаючи центральну гру "Мілан" - "Інтер", перенесено на невизначений термін.

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Теги: #футбол#смерть футболіста Серія А