В Італії скасували всі матчі дня Серії А через смерть капітана "Фіорентини"
14:58, 04 березня 2018Футбол
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Давіде Асторі помер в готелі напередодні матчу своєї команди.
Давіде Асторі помер сьогодні вночі в Удіне / legaseriea.it
В Італії скасовано всі матчі дня чемпіонату країни з футболу серед команд Серії А у зв'язку зі смертю капітана "Фіорентини" з Флоренції.
Давіде Асторі знайшли мертвим сьогодні вранці в номері готелі в Удіне, де команда повинна була провести матч проти "Удінезе", повідомляє офіційний сайт турніру.
Подробиці інциденту поки не приведени.
Таким чином, всі матчі неділі, включаючи центральну гру "Мілан" - "Інтер", перенесено на невизначений термін.
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