В Італії скасували всі матчі дня Серії А через смерть капітана "Фіорентини"

Давіде Асторі помер в готелі напередодні матчу своєї команди.

В Італії скасовано всі матчі дня чемпіонату країни з футболу серед команд Серії А у зв'язку зі смертю капітана "Фіорентини" з Флоренції.

Давіде Асторі знайшли мертвим сьогодні вранці в номері готелі в Удіне, де команда повинна була провести матч проти "Удінезе", повідомляє офіційний сайт турніру.

Подробиці інциденту поки не приведени.

Таким чином, всі матчі неділі, включаючи центральну гру "Мілан" - "Інтер", перенесено на невизначений термін.