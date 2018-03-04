Онлайн-відеотрансляція, "Карпати" - "Шахтар", Прем'єр-ліга, 22-й тур

У Львові проходить останній матч першого етапу змагань за участю лідера.

Сьогодні у Львові проходить стартовий матч 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають донецький "Шахтар".

У цьому матчі зустрічаються лідер і аутсайдер турнірної таблиці змагань. На рахунку "Шахтаря" 48 балів, а у "Карпат" - 19, повідомляє офіційний сайт змагань.

Втім, з урахуванням того, що з "Карпат" нещодавно зняли 6 очок, у команди фактично 13 балів і вона займає не 9-е місце в таблиці, а останнє - 12-е. Поки це рішення не вплинуло на офіційній таблиці ліги.

Очки вкрай потрібні обом командам - "Шахтар" бореться за титул чемпіона України, а "Карпати" за те, щоб зберегти місце в УПЛ на наступний сезон.

Матч у Львові на стадіоні "Україна" розпочнеться о 19:30.

ТБ-трансляція - на телеканалале "2+2".