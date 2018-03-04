Онлайн-відеотрансляція, "Динамо" - "Зоря", Прем'єр-ліга, 22-й тур

У Києві проходить центральний матч туру.

Сьогодні на столичному НСК "Олімпійський" проходить центральний матч 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" приймає луганську "Зорю".

Зустрічаються команди, які займають в турнірній таблиці 2-е і 4-е місця, повідомляє офіційний сайт змагань.

УПЛ внесла зміни в турнірну таблицю на підставі рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні і тепер у киян, як і у всіх інших команд, після 21 проведеного матчу 6-очкове відставання від "Шахтаря" - 42 проти 48.

У свою чергу, луганчани продовжують боротьбу за 3-4 місця з полтавською "Ворсклою".

Матч "Динамо" - "Зоря" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 17.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".