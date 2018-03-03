Кошмарний дебют: українець Коваль у першій грі за "Депортиво" пропустив швидкий гол і отримав вилучення (відео)
22:17, 03 березня 2018Футбол
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Перший матч за іспанську команду для екс-воротаря "Динамо" Коваля виявився гірше нікуди.
Максим Коваль провально дебютував за "Депортіво" / facebook.com/RCDeportivo
Український голкіпер Максим Коваль, який належить київському "Динамо", провально дебютував за свій новий клуб - іспанський "Депортиво".
Сьогодні Коваль зіграв свій перший матч за нову команду - в матчі чемпіонату Іспанії "Депортиво" приймав "Ейбар" (1:1).
Українець пропустив вже на 12-й хвилині. Максим дуже невдало вийшов з воріт. Це була перша атака і перший удар "Ейбара" у матчі.
В кінці першого тайму Коваль отримав пряму червону картку. Коваль пішов на ризикований підкат в декількох метрах від власного штрафного майданчика і не зумів влучити по м'ячу.
Нагадаємо, Максим Коваль перейшов у "Депортиво" на правах оренди під час зимового "трансферного вікна".
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