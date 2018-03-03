"Ворскла" у важкому матчі переграла "Чорноморець" у 22-му турі УПЛ

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

У Полтаві сьогодні відбувся єдиний поєдинок 22-го туру української Прем'єр-ліги. "Ворскла" обіграла одеський "Чорноморець" і закріпилася на третьому місці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився перемогою полтавської команди - 2:1.

Господарі забили швидкий м'яч - на 17-й хвилині після прострілу Кулача форвард "Ворскли" Коломоєць виявився першим на м'ячі і відкрив рахунок, причому зробив це ціною травми - вже за кілька хвилин Коломоєць залишив поле.

Читайте також"Ворскла" підписала контракт з екс-форвардом "Чорноморця"На останній хвилині тайму полтавчани подвоїли свою перевагу - все той же Кулач подавав з правого флангу і захисник «Чорноморця» Зубейко зрізав м'яч у свої ворота.

У другому таймі гра пішла на зустрічних курсах, і моменти були в обох команд. На 79-й хвилині "Чорноморець" на деякий час повернув інтригу, коли після навісу в штрафний майданчик м'яч відскочив в ноги Бамба, гвінеєць потужним ударом пробив повз голкіпера господарів Шуста. 2:1.

"Ворскла" набрала 37 очок і відстає від "Динамо" на 5 пунктів (у киян - матч в запасі).

Зазначимо, що ще один поєдинок 22-го туру, який мав відбутися сьогодні, перенесено. Зустріч "Зірки" та "Олександрії" у Кропивницькому повинна пройти 6 березня.