Відеоповтори включили у правила футболу

Перед цим система відеоповторів була протестована майже в тисячі поєдинках.

ФІФА і Міжнародна рада футбольних асоціацій схвалили включення системи відеодопомоги арбітрам (VAR) у правила футболу, повідомляє офіційний сайт IFAB.

В ході генерального засідання Міжнародної ради футбольних асоціацій було затверджено, що система відеоповторів (VAR) з сьогоднішнього дня включена у правила гри на постійній основі.

Читайте такожФФУ почне тестування системи відеоповторів вже в цьому сезоніДля того, щоб включити VAR у правила футболу, організації знадобилося близько двох років, щоб протестувати систему. В ході тестування відеоповтори були доступні для використання майже в тисячі поєдинках.

У той же час журналіст Sky Sports Брайан Суонсон повідомив, що ФІФА, а також чотири британських футбольних асоціації схвалили використання VAR. При цьому систему відеоповторів можна буде побачити вже на поєдинках чемпіонату світу-2018 в той час, як рішення про її впровадження в АПЛ буде прийнято лише в наступному місяці.

Система відеоповторів вперше була використана під час клубного чемпіонату світу-2016, який проходив в Японії з 8-го по 18 грудня.