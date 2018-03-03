Виконком ФФУ припинив повноваження Бандурка, Кочетова і Франкова за порушення Кодексу етики
13:58, 03 березня 2018Футбол
621
Також виконком ФФУ висунув президента федерації Андрія Павелка кандидатом у виконком УЄФА.
Виконком ФФУ припинив повноваження Бандурка, Кочетова і Франкова / ffu.org.ua
На засіданні виконавчого комітету ФФУ, яке відбулося в п'ятницю в Дніпрі, було прийняте рішення призупинити повноваження першого віце-президента ФФУ Олександра Бандурка, віце-президента Ігоря Кочетова і члена виконкому ФФУ Артема Франкова .
Причиною прийняття даного рішення називають порушення цими особами Кодексу етики і чесної гри, а також Етичного кодексу УЄФА, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Читайте такожФФУ виграло суд у "Динамо" по "справі Маріуполя"Також виконком висунув чинного президента ФФУ Андрія Павелка кандидатом у виконком УЄФА.
Нагадаємо, Олександр Бандурко, Ігор Кочетов та Артем Франков були свідками з боку «Динамо» на слуханнях «справи Маріуполя» в Спортивному суді Лозанни.
Раніше члени комітету з етики та чесної гри визнали, що ці представники ФФУ порушили одразу кілька статей Кодексу етики і чесної гри.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter