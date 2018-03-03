Виконком ФФУ припинив повноваження Бандурка, Кочетова і Франкова за порушення Кодексу етики

13:58, 03 березня 2018
Футбол
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Виконком ФФУ припинив повноваження Бандурко, Кочетова і Франкова / ffu.org.ua

Причиною прийняття даного рішення називають порушення цими особами Кодексу етики і чесної гри, а також Етичного кодексу УЄФА, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Читайте такожФФУ виграло суд у "Динамо" по "справі Маріуполя"Також виконком висунув чинного президента ФФУ Андрія Павелка кандидатом у виконком УЄФА.

Нагадаємо, Олександр Бандурко, Ігор Кочетов та Артем Франков були свідками з боку «Динамо» на слуханнях «справи Маріуполя» в Спортивному суді Лозанни.

Раніше члени комітету з етики та чесної гри визнали, що ці представники ФФУ порушили одразу кілька статей Кодексу етики і чесної гри.

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Теги: #Динамо проти ФФУ