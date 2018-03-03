Український легіонер "Ман Сіті" Зінченко показав неймовірний трюк з м'ячем (відео)
12:04, 03 березня 2018Футбол
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Завтра Олександр Зінченко має хороші шанси зіграти в матчі з "Челсі".
Зінченко освоївся в "Манчестер Сіті" / mancity.com
Англійський "Манчестер Сіті" опублікував відео в Twitter, на якому український легіонер "городян" Олександр Зінченко жонглював м'ячем, після чого з дальньої дистанції відправив його в баскетбольне кільце.
Схоже, український футболіст остаточно освоївся в стані "Манчестер Сіті". Завтра Олександр має хороші шанси вийти в "основі" свого клубу в принциповому поєдинку з "Челсі".
Як повідомляв УНІАН, Олександр Зінченко зіграв потрібну кількість матчів в англійській Прем'єр-лізі, щоб отримати медаль чемпіона по закінченні сезону.
Absolute madness from @Azinchenko17! #mancitypic.twitter.com/7dWKFGHExk— Manchester City (@ManCity) March 2, 2018
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