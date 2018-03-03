Український легіонер "Ман Сіті" Зінченко показав неймовірний трюк з м'ячем (відео)

Завтра Олександр Зінченко має хороші шанси зіграти в матчі з "Челсі".

Англійський "Манчестер Сіті" опублікував відео в Twitter, на якому український легіонер "городян" Олександр Зінченко жонглював м'ячем, після чого з дальньої дистанції відправив його в баскетбольне кільце.

Схоже, український футболіст остаточно освоївся в стані "Манчестер Сіті". Завтра Олександр має хороші шанси вийти в "основі" свого клубу в принциповому поєдинку з "Челсі".

Як повідомляв УНІАН, Олександр Зінченко зіграв потрібну кількість матчів в англійській Прем'єр-лізі, щоб отримати медаль чемпіона по закінченні сезону.