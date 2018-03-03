Український легіонер "Ман Сіті" Зінченко показав неймовірний трюк з м'ячем (відео)

12:04, 03 березня 2018
Футбол
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Зінченко готовий вийти на поле в сьогоднішньому матчі "Манчестер Сіті" / mancity.com

Схоже, український футболіст остаточно освоївся в стані "Манчестер Сіті". Завтра Олександр має хороші шанси вийти в "основі" свого клубу в принциповому поєдинку з "Челсі".

Як повідомляв УНІАН, Олександр Зінченко зіграв потрібну кількість матчів в англійській Прем'єр-лізі, щоб отримати медаль чемпіона по закінченні сезону.

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Теги: #Зінченко Манчестер Сіті