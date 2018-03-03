Гусєв розповів, що Ващук винен йому $50 тисяч і не віддає (відео)

06:05, 03 березня 2018
Футбол
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. "Він просив на короткий час, але пройшло вже майже 10 років, залишилося 50 тисяч. Він ніколи не заперечував борг, але говорив, що грошей немає", - розповів Гусєв.

У матеріалі наголошується, що розписки про борг не було, але були свідки. Голова Профспілки футболістів Олег Печерний написав заяву на Ващука в поліцію.

Сам Ващук заперечує борг перед Гусєвим, а також говорить, що візитів поліцейських до нього з цього приводу не було.

У свою чергу Гусєв заявив про готовність судитися з Ващуком. "Не дарувати ж йому ці гроші", - додав футболіст "Динамо".

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Теги: #Динамо#Ващук