Гусєв розповів, що Ващук винен йому $50 тисяч і не віддає (відео)

Гусєв заявив про готовність судитися з Ващуком. Ващук борг заперечує.

Розгорається скандал між півзахисником київського "Динамо" Олегом Гусєвим і екс-гравцем київського клубу Владиславом Ващуком. Гусєв говорить, що колись допоміг йому грошима: дав шістдесят тисяч доларів, а отримав — десять. Ващук борг заперечує.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. "Він просив на короткий час, але пройшло вже майже 10 років, залишилося 50 тисяч. Він ніколи не заперечував борг, але говорив, що грошей немає", - розповів Гусєв.

У матеріалі наголошується, що розписки про борг не було, але були свідки. Голова Профспілки футболістів Олег Печерний написав заяву на Ващука в поліцію.

Сам Ващук заперечує борг перед Гусєвим, а також говорить, що візитів поліцейських до нього з цього приводу не було.

У свою чергу Гусєв заявив про готовність судитися з Ващуком. "Не дарувати ж йому ці гроші", - додав футболіст "Динамо".