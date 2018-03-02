"Шахтар" підписав контракт з форвардом "Манчестер Сіті"

21:30, 02 березня 2018
Футбол
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Оларенваджу Кайоде / facebook.com/fcshakhtar

Про це повідомляє офіційний сайт донеччан.

«Шахтар» уже заявив гравця на українську Прем'єр-лігу.

Раніше Кайоде виступав за швейцарський «Люцерн», ізраїльський «Маккабі» Нетанія, австрійську «Аустрію». У складі віденського клубу він став найкращим бомбардиром чемпіонату Австрії – 2016/17.

За "Манчестер Сіті" гравець не встиг провести жодного матчу. У поточному сезоні 24-річний Кайоде виступав в оренді за іспанську «Жирону», за яку провів 13 матчів і віддав 2 гольові передачі.

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Теги: #Оларенваджу Кайоде Шахтар