"Шахтар" підписав контракт з форвардом "Манчестер Сіті"

У складі гірників Оларенваджу Кайоде виступатиме на правах оренди.

«Шахтар» підписав орендну угоду з нігерійським нападником Оларенваджу Кайоде, який належить англійському "Манчестер Сіті". Оренда форварда в "Шахтарі" розрахована до кінця нинішнього сезону, крім того, по закінченню цього терміну донецький клуб має право викупу футболіста.

Про це повідомляє офіційний сайт донеччан.

«Шахтар» уже заявив гравця на українську Прем'єр-лігу.

Раніше Кайоде виступав за швейцарський «Люцерн», ізраїльський «Маккабі» Нетанія, австрійську «Аустрію». У складі віденського клубу він став найкращим бомбардиром чемпіонату Австрії – 2016/17.

За "Манчестер Сіті" гравець не встиг провести жодного матчу. У поточному сезоні 24-річний Кайоде виступав в оренді за іспанську «Жирону», за яку провів 13 матчів і віддав 2 гольові передачі.