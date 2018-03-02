Італійський тренер "Зеніту" Манчіні прогулявся в Санкт-Петербурзі по льоду в шортах (відео)
17:45, 02 березня 2018Футбол
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Роберто Манчіні продемонстрував "російське" загартовування.
Роберто Манчіні / SNS
Італійський тренер «Зеніту» Роберто Манчіні настільки акліматизувався в Росії, що продемонстрував загартування - вийшов на лід Фінської затоки в шортах при 10-градусному морозі.
Посаду головного тренера пітерського клубу італієць зайняв вісім місяців тому.
Відео для тих, хто боїться замерзнути і з цієї причини не піде на #ЗенитАмкар 😄https://t.co/PoYUPrLOeqpic.twitter.com/Z0AeCOzVDS— ФК «Зеніт» (@zenit_spb) March 2, 2018
Як повідомляв УНІАН, через снігопад в чемпіонаті України перенесли матч «Зірка» — «Олександрія», який повинен був відбутися завтра. Поєдинок відбудеться 6 березня, у вівторок.
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