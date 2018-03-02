Італійський тренер "Зеніту" Манчіні прогулявся в Санкт-Петербурзі по льоду в шортах (відео)

17:45, 02 березня 2018
Футбол
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Роберто Манчіні / SNS

Посаду головного тренера пітерського клубу італієць зайняв вісім місяців тому.

Як повідомляв УНІАН, через снігопад в чемпіонаті України перенесли матч «Зірка» — «Олександрія», який повинен був відбутися завтра. Поєдинок відбудеться 6 березня, у вівторок.

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Теги: #Манчіні у шортах Зеніт