Палкін: "Шахтар" буде приймати участі тільки в акціях, які офіційно схвалені ФФУ і УПЛ.

Гендиректор "Шахтаря" заявив про нову провокацію, яка планується стосовно клубу.

Генеральний директор донецького футбольного клубу "Шахтар" Сергій Палкін нагадав про провокації у листопаді перед матчем "Олімпік" - "Шахтар" з футболками від Федерації футболу учасників АТО і застеріг від нової провокації, яка може трапитися перед матчем 22-го туру «Карпати» - «Шахтар» у Львові, повідомляє телеканал "Футбол".

- Наскільки мені відомо, знову піднімається питання з приводу футболок. Знову це пов'язане з тією ж організацією, з якої була схожа ситуація кілька місяців тому. Повторюся ще раз: «Шахтар» буде приймати участь у заходах, які схвалені ФФУ і УПЛ. Офіційно. Самопальными речами займатися не будемо.

Псевдоакції і провокації на теми патріотизму – справа рук Руслана Руденко, президента Федерації футболу учасників АТО. Організації, яка в даний час вже нелегітимна, адже створена альтернативна. Руденко цинічно шантажував клуби своєю акцією з футболками, і ті, щоб їх не звинуватили у відсутності патріотизму, мовчки погоджувалися на вимоги афериста, - зазначив Палкін.

Читайте такожПалкін: "Шахтар" не братиме участі у заходах від всіх організацій і фондів, якщо це не виходить від ФФУВ той же час, протилежна ситуація виникла перед кубковим матчем з «Вересом». «Шахтар» виходив у жовтих футболках з написом «26 років. Пишаємося». Причина проста і логічна: це була офіційна акція на підтримку Збройних Сил України, яка проходила під егідою ФФУ.

- Нам потрібно припинити перетворювати футбол в цирк. Припинити займатися політикою, побудованої на героїзмі, щоб здобути собі політичні дивіденди в майбутньому. З цим потрібно жорстко боротися. І УПЛ, і ФФУ повинні за цим дуже жорстко стежити. Тому що це перетвориться в хаос і божевілля.

Це йде чітка, планомірна провокація з боку певних осіб по відношенню до нашого клубу. Комусь вигідно акценти переводити в іншу сторону.

«Шахтар» в черговий раз наголошує: буде брати участь виключно у офіційних і узгоджених з УПЛ і ФФУ акціях - підкреслив гендиректор клубу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2017-го року, після матчу чемпіонату України «Олімпік» - «Шахтар», де команди ышли на полі за руки і з дітьми, і перед матчем прослухали виконання гімнів - все традиційно і у відповідності з регламентом - через кілька днів вибухнув скандал. Гравці команд нібито були зобов'язані надіти футболки з емблемою Федерації футболу учасників АТО і написом: «Мій тато - герой». Зокрема, гірників стали звинувачувати в непатріотичності.

В обхід Прем'єр-ліги пішла Федерація футболу учасників АТО, тероризуючи клуби фактично ультиматумами. Або надягаєте футболки, або ви – не патріоти. Зрештою, «Олімпік», ні «Шахтар» на неузгоджену УПЛ акцію не погодилися.