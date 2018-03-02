Неймар прибув до Бразилії в інвалідному візку (фото)

Зірка "Парі Се-Жермен" готується до операції.

Нападник «ПСЖ» Неймар прибув до Бразилії для проведення операції на травмованій нозі. 26-річний футболіст з'явився в аеропорту Ріо-де-Жанейро в інвалідному візку у супроводі лікарів збірної Бразилії.

Про це повідомила The Telegraph.

«Це не просто перелом, а перелом важливої кістки в середині стопи. Вчора ми пройшли повторне обстеження в клініці в Парижі і серйозність травми підтвердилася. У нас не було сумнівів щодо лікування. Необхідне хірургічне втручання. Лікування консервативними способами тільки збільшить ризик ускладнення травми», – розповів лікар збірної Бразилії Родріго Ласмар, який буде оперувати Неймара.

Як повідомляв УНІАН, Неймар отримав травму в останньому матчі "ПСЖ" з "Марселем". За прогнозами, футболіст пропустить близько двох місяців.