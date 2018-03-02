Неймар прибув до Бразилії в інвалідному візку (фото)

15:37, 02 березня 2018
Футбол
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Неймар готується пройти операцію в Бразилії / The Telegraph

Про це повідомила The Telegraph.

«Це не просто перелом, а перелом важливої кістки в середині стопи. Вчора ми пройшли повторне обстеження в клініці в Парижі і серйозність травми підтвердилася. У нас не було сумнівів щодо лікування. Необхідне хірургічне втручання. Лікування консервативними способами тільки збільшить ризик ускладнення травми», – розповів лікар збірної Бразилії Родріго Ласмар, який буде оперувати Неймара.

Як повідомляв УНІАН, Неймар отримав травму в останньому матчі "ПСЖ" з "Марселем". За прогнозами, футболіст пропустить близько двох місяців.

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Теги: #Неймар операція