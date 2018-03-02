"Шахтар" і "Динамо" дізналися своїх суперників у півфіналі Кубка України
14:18, 02 березня 2018Футбол
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"Динамо" зіграє з "Дніпром-1", а "Шахтар" прийме "Маріуполь".
Кубок України / cup.sport.ua
В Дніпрі, на стадіоні "Дніпро-Арена" відбулася церемонія жеребкування півфіналу Кубка України з футболу сезону-2017/2018.
Жеребкування провели технічний директор ФФУ Олег Протасов і голова Комітету ФФУ по збірним Мирон Маркевич.
Згідно "сліпого" жеребкування, півфінальні пари розподілилися так:
СК "Дніпро-1" - "Динамо"
"Шахтар" - "Маріуполь"
Півфінали будуть складатися з одного матчу.
Нагадаємо, фінал Кубка України з футболу сезону 2017/2018 пройде в Дніпрі 9 травня.
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