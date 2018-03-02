"Шахтар" і "Динамо" дізналися своїх суперників у півфіналі Кубка України

"Динамо" зіграє з "Дніпром-1", а "Шахтар" прийме "Маріуполь".

В Дніпрі, на стадіоні "Дніпро-Арена" відбулася церемонія жеребкування півфіналу Кубка України з футболу сезону-2017/2018. Жеребкування провели технічний директор ФФУ Олег Протасов і голова Комітету ФФУ по збірним Мирон Маркевич. Згідно "сліпого" жеребкування, півфінальні пари розподілилися так: СК "Дніпро-1" - "Динамо" "Шахтар" - "Маріуполь" Півфінали будуть складатися з одного матчу. Нагадаємо, фінал Кубка України з футболу сезону 2017/2018 пройде в Дніпрі 9 травня.

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