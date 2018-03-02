"Шахтар" і "Динамо" дізналися своїх суперників у півфіналі Кубка України

14:18, 02 березня 2018
Футбол
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Кубок України / cup.sport.ua

Жеребкування провели технічний директор ФФУ Олег Протасов і голова Комітету ФФУ по збірним Мирон Маркевич.

Згідно "сліпого" жеребкування, півфінальні пари розподілилися так:

СК "Дніпро-1" - "Динамо"

"Шахтар" - "Маріуполь"

Півфінали будуть складатися з одного матчу.

Нагадаємо, фінал Кубка України з футболу сезону 2017/2018 пройде в Дніпрі 9 травня.

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Теги: #Кубок України жеребкування